Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Даллас Старз, результат матча 29 января 2025, счет 3:3, НХЛ 2024-2025

«Вегас» дома уступил «Далласу» в овертайме, Дорофеев забросил шайбу, у Барбашёва — пас
Аудио-версия:
Комментарии

29 января на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 01:54     1:1 Бурк (Дюшейн, Хейсканен) – 03:41     2:1 Гертл (Хаг, Дорофеев) – 06:35     3:1 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 23:57 (pp)     3:2 Джонстон (Хинц) – 25:04 (sh)     3:3 Джонстон (Хинц, Робертсон) – 51:54     3:4 Джонстон (Хинц, Линделль) – 60:20    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На второй минуте первого периода Джек Айкел с передач Ивана Барбашёва и Марка Стоуна открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте периода Маврик Бурк с передач Мэтта Дюшейна и Миро Хейсканена восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Томаш Гертл с передач Николаса Хага и Павла Дорофеева вновь вывел хозяев вперёд.

На четвёртой минуте второго периода Павел Дорофеев с передач Марка Стоуна и Джека Айкела сделал счёт 3:1. На шестой минуте периода Уайатт Джонстон с передачи Роопе Хинца забросил вторую шайбу гостей в игре. На 12-й минуте периода Уайатт Джонстон с передач Роопе Хинца и Джейсона Робертсона сделал счёт 3:3.

В овертайме Уайатт Джонстон принёс гостям победу, оформив хет-трик.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android