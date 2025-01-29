«Вегас» дома уступил «Далласу» в овертайме, Дорофеев забросил шайбу, у Барбашёва — пас

29 января на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.

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На второй минуте первого периода Джек Айкел с передач Ивана Барбашёва и Марка Стоуна открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте периода Маврик Бурк с передач Мэтта Дюшейна и Миро Хейсканена восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Томаш Гертл с передач Николаса Хага и Павла Дорофеева вновь вывел хозяев вперёд.

На четвёртой минуте второго периода Павел Дорофеев с передач Марка Стоуна и Джека Айкела сделал счёт 3:1. На шестой минуте периода Уайатт Джонстон с передачи Роопе Хинца забросил вторую шайбу гостей в игре. На 12-й минуте периода Уайатт Джонстон с передач Роопе Хинца и Джейсона Робертсона сделал счёт 3:3.

В овертайме Уайатт Джонстон принёс гостям победу, оформив хет-трик.