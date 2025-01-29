Расписание матчей МХЛ на 29 января 2025 года
Поделиться
Сегодня, 29 января, пройдут 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1-й период
0 : 2
Омские Ястребы
Омск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Не начался
Белые Медведи
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Не начался
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
Красноярские Рыси
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Снежные Барсы
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 18:30 МСК
Локо-76
Ярославль
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
МХК Атлант
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Не начался
Академия СКА-Юниор
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
Алмаз
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 39 встреч.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60), на третьем — «Ирбис» (58).
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2025
-
09:17
-
09:10
-
09:00
-
08:49
-
08:40
-
08:33
-
08:30
-
08:20
-
08:11
-
08:03
-
07:58
-
07:45
-
07:19
-
06:57
-
06:39
-
06:34
-
06:28
-
06:11
-
06:06
-
06:03
-
05:46
-
05:45
-
05:40
-
05:39
-
05:34
-
05:14
-
04:49
-
04:36
-
04:07
-
01:32
-
01:16
- 28 января 2025
-
23:59
-
23:50
-
23:40
-
23:35