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Расписание матчей МХЛ на 29 января 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 29 января 2025 года
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Сегодня, 29 января, пройдут 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1-й период
0 : 2
Омские Ястребы
Омск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Не начался
Белые Медведи
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Не начался
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
Красноярские Рыси
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Снежные Барсы
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
Локо
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 18:30 МСК
Локо-76
Ярославль
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
МХК Атлант
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Не начался
Академия СКА-Юниор
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
Алмаз
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 39 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60), на третьем — «Ирбис» (58).

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