Расписание матчей МХЛ на 29 января 2025 года

Сегодня, 29 января, пройдут 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 14:00 МСК Кузнецкие Медведи Новокузнецк Не начался Белые Медведи Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 15:00 МСК Стальные Лисы Магнитогорск Не начался Мамонты Югры Ханты-Мансийск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 15:00 МСК Толпар Уфа Не начался Красноярские Рыси Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 16:00 МСК Ладья Тольятти Не начался Снежные Барсы Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 18:30 МСК Локо-76 Ярославль Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 19:00 МСК МХК Динамо М Москва Не начался МХК Атлант Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 19:00 МСК АКМ Новомосковск Новомосковск Не начался Спутник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 19:30 МСК Динамо-Шинник Бобруйск Не начался Алмаз Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 39 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60), на третьем — «Ирбис» (58).