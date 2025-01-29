Расписание матчей ВХЛ на 29 января 2025 года

Сегодня, 29 января, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 29 января 2025, среда. 15:00 МСК ХК Норильск Норильск Не начался АКМ Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 29 января 2025, среда. 18:30 МСК ХК Тамбов Тамбов Не начался Металлург Нк Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 29 января 2025, среда. 19:00 МСК Буран Воронеж Не начался Динамо-Алтай Барнаул Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 29 января 2025, среда. 19:00 МСК СКА-Нева Санкт-Петербург Не начался ЦСК ВВС Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 68 очков после 46 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, также с 68 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, имеющий столько же очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.