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Расписание матчей ВХЛ на 29 января 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 29 января 2025 года
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Сегодня, 29 января, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
29 января 2025, среда. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Не начался
АКМ
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
29 января 2025, среда. 18:30 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Не начался
Динамо-Алтай
Барнаул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСК ВВС
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Кристалл
Саратов
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 68 очков после 46 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, также с 68 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, имеющий столько же очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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