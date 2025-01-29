Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки по голам в лиге

НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки по голам в лиге
Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила обновлённый прогноз на то, в какой игре российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Новой датой лига называет 16 апреля и гостевую игру «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне россиянин стал автором 22 шайбы и 12 результативных передач, набрав 34 очка. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет 19 голов.

Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали гости со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 01:51     1:1 Коулман (Бэрри, Кузьменко) – 32:17 (pp)     1:2 Строум (Карлсон, Чикран) – 35:12 (pp)     1:3 Протас (Эллер, ван Римсдайк) – 57:35    
Материалы по теме
«Рекорд Овечкина в этом году, безусловно, возможен». Эксклюзивная беседа с боссом НХЛ
Эксклюзив
«Рекорд Овечкина в этом году, безусловно, возможен». Эксклюзивная беседа с боссом НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android