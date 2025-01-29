НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки по голам в лиге
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила обновлённый прогноз на то, в какой игре российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
Новой датой лига называет 16 апреля и гостевую игру «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне россиянин стал автором 22 шайбы и 12 результативных передач, набрав 34 очка. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет 19 голов.
Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали гости со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 01:51 1:1 Коулман (Бэрри, Кузьменко) – 32:17 (pp) 1:2 Строум (Карлсон, Чикран) – 35:12 (pp) 1:3 Протас (Эллер, ван Римсдайк) – 57:35
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