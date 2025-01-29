НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки по голам в лиге

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила обновлённый прогноз на то, в какой игре российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Новой датой лига называет 16 апреля и гостевую игру «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс».

В текущем сезоне россиянин стал автором 22 шайбы и 12 результативных передач, набрав 34 очка. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет 19 голов.

Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали гости со счётом 3:1.