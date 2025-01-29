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«На это забавно смотреть». Голкипер «Айлендерс» Сорокин — о хите Романова на Кейле Макаре

«На это забавно смотреть». Голкипер «Айлендерс» Сорокин — о хите Романова на Кейле Макаре
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал жёсткий хит Александра Романова против Кейла Макара во встрече с «Колорадо Эвеланш».

«Романов всегда играет на 200%. Забавно смотреть, как он хитует больших парней в каждой игре», — передаёт слова Сорокина журналист Рассел Масиас на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 28 на 29 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2. Хозяева льда одержали пятую победу подряд, но продолжают оставаться на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ли (Нельсон, Деанджело) – 24:11     1:1 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 33:00     2:1 Хольмстрём (Пажо) – 41:54     3:1 Хорват (Ли, Перунович) – 51:23     3:2 Друри (Нечас, Мэнсон) – 54:55     4:2 Романов (Хольмстрём, Сизикас) – 57:31     5:2 Хольмстрём (Пажо) – 58:50    
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