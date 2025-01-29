«На это забавно смотреть». Голкипер «Айлендерс» Сорокин — о хите Романова на Кейле Макаре

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал жёсткий хит Александра Романова против Кейла Макара во встрече с «Колорадо Эвеланш».

«Романов всегда играет на 200%. Забавно смотреть, как он хитует больших парней в каждой игре», — передаёт слова Сорокина журналист Рассел Масиас на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 28 на 29 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2. Хозяева льда одержали пятую победу подряд, но продолжают оставаться на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.