Гашек: я хотел бы, чтобы россияне смогли вернуться на международные соревнования

Экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что хотел бы, чтобы российские спортсмены могли вернуться на международные соревнования.

«Я хотел бы, чтобы россияне смогли вернуться на международные соревнования, где не было бы рекламы специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации). И люди на Украине не умирали бы, как они сейчас умирают из-за НХЛ», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Гашек выступает против специальной военной операции на Украине и осуждает Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за отсутствие санкций в отношении российских игроков.