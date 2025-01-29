«Вашингтон» делит первое место с «Миннесотой» в НХЛ по гостевым победам в сезоне
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Сегодня, 29 января, в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс гостевое поражение «Калгари Флэймз» (3:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 01:51 1:1 Коулман (Бэрри, Кузьменко) – 32:17 (pp) 1:2 Строум (Карлсон, Чикран) – 35:12 (pp) 1:3 Протас (Эллер, ван Римсдайк) – 57:35
«Вашингтон» имеет в своём активе 18 гостевых побед в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», столичный клуб по данному показателю делит первое место с «Миннесотой Уайлд». На третьей строчке — «Эдмонтон Ойлерз» (14).
В следующей встрече регулярного сезона НХЛ 31 января «Кэпиталз» в гостях встретятся с «Оттавой Сенаторз».
Напомним, ранее стало известно, что «Вашингтон» повторил второй результат в истории клуба по очкам в 50 играх сезона.
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