«Вашингтон» делит первое место с «Миннесотой» в НХЛ по гостевым победам в сезоне

Сегодня, 29 января, в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс гостевое поражение «Калгари Флэймз» (3:1).

«Вашингтон» имеет в своём активе 18 гостевых побед в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», столичный клуб по данному показателю делит первое место с «Миннесотой Уайлд». На третьей строчке — «Эдмонтон Ойлерз» (14).

В следующей встрече регулярного сезона НХЛ 31 января «Кэпиталз» в гостях встретятся с «Оттавой Сенаторз».

Напомним, ранее стало известно, что «Вашингтон» повторил второй результат в истории клуба по очкам в 50 играх сезона.