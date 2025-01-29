«Это вопрос вообще не про хоккей». Вайсфельд о возможном допуске России на Олимпиаду-2026

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил вероятность допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года.

— Как стало известно, в конце этой недели или в начале следующей Международная федерация хоккея примет решение насчёт будущего сборной России. Верите ли вы, что нашу национальную команду могут допустить на Олимпиаду 2026 года?

— Понимаете, это вопрос вообще не про хоккей. Поэтому я даже не пытаюсь прогнозировать, какое решение будет. Потому что мы не знаем, от чего это зависит и кто это решение принимает. И чем руководствуются эти люди, мы не знаем.

Конечно, мы все хотели бы, чтобы Россию допустили, но как это будет на самом деле? Тем более, я так понимаю, мы никак на эту ситуацию повлиять не можем.

— Да, Тардиф редко отвечает на наши запросы.

— Мне кажется, Тардиф там не самая главная фигура, кто принимает решение. Я думаю, ему скажут, как надо действовать.

— Ходят слухи о том, что Люк, скажем так, номинальное лицо.

— Да при чём тут слухи? Это же видно. Тут даже не нужно никаких больших умственных способностей, чтобы просто проанализировать его действия, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.