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«Это прискорбно, но не конец света». Генменеджер «Миннесоты» — про операцию Капризова

«Это прискорбно, но не конец света». Генменеджер «Миннесоты» — про операцию Капризова
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал скорую операцию у российского нападающего клуба Кирилла Капризова.

«Мы уже проходили этот путь. Это прискорбно. У Кирилла идёт сезон на «Харт Трофи». Его это разочаровывает. Это разочаровывает и нас, но мы в хорошей позиции в турнирной таблице и в том, как мы играем. Нам просто нужно справиться с ситуацией. Это не конец света. Мы продолжим играть и продолжать становиться лучше. Когда Кирилл выздоровеет и вернётся, мы станем ещё лучше.

Не будем скрывать: с Кириллом в составе мы играем лучше. С этим не поспоришь, но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы с этим справимся», — приводит слова Герина The Athletic.

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