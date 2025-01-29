Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
Комментарии

Сегодня, 29 января, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 49 матчей и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 65 очков.

Это будет четвёртый матч команд в сезоне. В двух играх сильнее был уфимский клуб, в одной — «ястребы».

Материалы по теме
Видео
Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо из-за повреждения пропустит игру с «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android