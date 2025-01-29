«Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 29 января, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 января 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 49 матчей и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 65 очков.

Это будет четвёртый матч команд в сезоне. В двух играх сильнее был уфимский клуб, в одной — «ястребы».