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Александр Овечкин вышел на восьмое место по количеству игр за один клуб в НХЛ

Александр Овечкин вышел на восьмое место по количеству игр за один клуб в НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на восьмое место по количеству матчей, проведённых за одну франшизу за всю историю НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч с «Калгари Флэймз» стал для Овечкина 1460‑м в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин обошёл американца Майка Модано, который провёл 1459 игр за «Миннесоту Норт Старз»/«Даллас Старз». Рекорд принадлежит канадцу Горди Хоу, который сыграл 1687 матчей в составе «Детройт Ред Уингз».

Кроме того, Овечкину принадлежит рекорд по количеству игр за одну франшизу, которая задрафтовала хоккеиста.

Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали гости со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 01:51     1:1 Коулман (Бэрри, Кузьменко) – 32:17 (pp)     1:2 Строум (Карлсон, Чикран) – 35:12 (pp)     1:3 Протас (Эллер, ван Римсдайк) – 57:35    
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