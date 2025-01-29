Александр Овечкин вышел на восьмое место по количеству игр за один клуб в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на восьмое место по количеству матчей, проведённых за одну франшизу за всю историю НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матч с «Калгари Флэймз» стал для Овечкина 1460‑м в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин обошёл американца Майка Модано, который провёл 1459 игр за «Миннесоту Норт Старз»/«Даллас Старз». Рекорд принадлежит канадцу Горди Хоу, который сыграл 1687 матчей в составе «Детройт Ред Уингз».
Кроме того, Овечкину принадлежит рекорд по количеству игр за одну франшизу, которая задрафтовала хоккеиста.
Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали гости со счётом 3:1.
- 29 января 2025
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