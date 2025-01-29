Андрей Назаров рассказал, кому выгодны участившиеся скандалы в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров рассказал, кому выгодны участившиеся скандалы в Континентальной хоккейной лиге.

«Интересный хоккей в КХЛ, сегодня последим за единственным матчем дня, зато с громкой вывеской. Участились скандалы, а выигрывать в любых таких ситуациях будет тот, чья PR-служба сработает лучше. Вообще же подобные вещи – двигатель торговли. Они идут на пользу тем, кто зарабатывает на спорте, ведь к событию привлекается больше внимания, аудитория увеличивается, популярность всё выше. Букмекеры потирают руки.

Мы живём в очень непростое время, наши новые и в то же время старые «друзья» пытаются всех запутать. Почему? Потому что нет решения по глобальной ситуации, сложившейся в мире. Недруги до сих пор не понимают, что мир стал многополярным. У нас есть свой единственный путь: идти только вперёд единым бронекулаком, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.