Расписание матчей КХЛ на 29 января 2025 года

Сегодня, 29 января, пройдёт одна встреча регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

В Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Авангард» примет на своём льду «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 января 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 49 матчей и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 65 очков.