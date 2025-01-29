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Расписание матчей КХЛ на 29 января 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 29 января 2025 года
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Сегодня, 29 января, пройдёт одна встреча регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

В Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Авангард» примет на своём льду «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 49 матчей и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 65 очков.

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