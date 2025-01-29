«Реакция как на рок-звезду». Том Уилсон — о популярности Александра Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о популярности российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в городах США и Канады.

«Куда бы мы ни приехали, люди просто сходят с ума. Неважно, в каком мы городе — везде, где Овечкин проходит, все моментально встают и достают телефоны. Реакция прямо как на рок-звезду. В этом году давление колоссальное, и он продолжает всех удивлять. Это довольно круто, он хорошо с этим справляется», — приводит слова Уилсона Sportsnet.

В текущем сезоне россиянин стал автором 22 шайб и 12 результативных передач, набрав 34 очка. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на данный момент составляет 19 голов.