Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Реакция как на рок-звезду». Том Уилсон — о популярности Александра Овечкина

«Реакция как на рок-звезду». Том Уилсон — о популярности Александра Овечкина
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о популярности российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в городах США и Канады.

«Куда бы мы ни приехали, люди просто сходят с ума. Неважно, в каком мы городе — везде, где Овечкин проходит, все моментально встают и достают телефоны. Реакция прямо как на рок-звезду. В этом году давление колоссальное, и он продолжает всех удивлять. Это довольно круто, он хорошо с этим справляется», — приводит слова Уилсона Sportsnet.

В текущем сезоне россиянин стал автором 22 шайб и 12 результативных передач, набрав 34 очка. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на данный момент составляет 19 голов.

Материалы по теме
«Рекорд Овечкина в этом году, безусловно, возможен». Эксклюзивная беседа с боссом НХЛ
Эксклюзив
«Рекорд Овечкина в этом году, безусловно, возможен». Эксклюзивная беседа с боссом НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android