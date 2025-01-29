В «Ванкувере» отреагировали на информацию о разногласиях Петтерссона и Миллера

Президент по хоккейным операциям «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд отреагировал на информацию о разногласиях между форвардами клуба Элиасом Петтерссоном и Джей Ти Миллером.

«Я долгое время чувствовал, что решение есть, потому что все работали над этим, включая заинтересованные стороны. Но это разрешается лишь на короткий период времени, а затем снова обостряется. Поэтому, похоже, что нет хорошего решения, которое позволило бы сохранить их вместе.

Как вы знаете, иногда эмоции становятся глубокими, и, как бы люди ни старались, иногда вы не можете это преодолеть. Определённо, похоже, что именно это здесь и происходит.

Это может быть действительно тяжело для франшизы — не только сейчас, но и в будущем — когда вы планируете вывести команду на пик, превратив её в команду-претендент на кубок, но затем обнаруживаете, что этого не произойдёт.

Когда у вас нет взаимопонимания, сложно быть стабильной командой, потому что в раздевалке происходит слишком много всего и игроки не могут сосредоточиться на том, что должны делать», — приводит слова Рутерфорда Sportsnet.