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«Раз простили, два — вот и получите». Трёхкратный олимпийский чемпион — о Шалунове

«Раз простили, два — вот и получите». Трёхкратный олимпийский чемпион — о Шалунове
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался об игре нападающего «Локомотива» Максима Шалунова, после столкновения с которым в январе три игрока КХЛ получили повреждения.

«У меня большой вопрос к форварду «Локомотива» Шалунову. Мощный, забивной парень, игрок уровня сборной России. Но как в последние месяцы он умудрился стать грязным игроком, хулиганом? Раз простили, два — вот и получите.

В недавнем эпизоде с Никишиным со стороны Шалунова была явная грубость. У нас ещё в детской школе «Динамо» говорят о том, что во время силового приёма ни в коем случае нельзя отрывать ноги ото льда, а тем более прыгать. Ведь это грубейшее нарушение, его сразу видно — и сразу идёт штраф, часто большой.

А тут такая махина прыгает и бьёт в голову. Никишину там ещё повезло, что он только раз упал на пути к лавочке, мог вообще разбиться.

Лига опять закрыла глаза, прошло сообщение разве что о каком-то мифическом штрафе. И вот теперь получите тяжёлую травму Ильенко! К сожалению, всё закономерно», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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