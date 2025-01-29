КХЛ объявила имена вторых тренеров сборных дивизионов на Матч звёзд — 2025

Континентальная хоккейная лига объявила имена вторых тренеров сборных дивизионов на Матч звёзд — 2025 в Новосибирске.

Ассистентом Игоря Никитина в Дивизионе Тарасова станет актёр и комик, ведущий «Хоккейного борта» Айдар Гараев. Помощником Алексея Жамнова в команде Дивизиона Боброва будет стендап-комик, резидент Stand Up на ТНТ, участник проекта «Прожарка» Алексей Стахович.

Стендап-комик, шоумен, ведущий Stand Up на ТНТ и проектов «Игра» и «Концерты» Евгений Чебатков составит тренерский штаб сборной Дивизиона Чернышева вместе с главным тренером Виктором Козловым. Помогать Бенуа Гру на лавке Дивизиона Харламова будет участник Stand Up на ТНТ, финалист шоу «Comedy Баттл» Хетаг Хугаев.