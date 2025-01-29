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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бобби Кларк высказался об игре Матвея Мичкова

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бобби Кларк высказался об игре Матвея Мичкова
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бобби Кларк оценил игру российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в нынешнем сезоне.

«Матвей будет хорош, действительно хорош. Он очень умён и конкурентоспособен, и ему всего 20 лет. Но как бы хороши ни были эти ребята, всем придётся подождать, чтобы увидеть их истинный потенциал. Посмотрите на Бедарда, он не зажигает лигу, и это его второй год. Эти ребята наберут обороты к 23 или 24 годам. Сейчас они выглядят хорошо, но они только начинают», — приводит слова Кларка RG.

В 49 играх в сезоне на счету 20-летнего россиянина 34 (14+20) очка при показателе полезности «-12».

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