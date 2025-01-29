Иван Демидов установил рекорд СКА как автор самого молодого хет-трика за историю клуба
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Нападающий СКА Иван Демидов во встрече регулярного сезона КХЛ с «Витязем» (4:1) оформил первый в карьере хет-трик в лиге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Демидов (Плотников, Григоренко) – 13:29 (5x5) 2:0 Поляков (Бардаков, Зыков) – 25:34 (5x5) 2:1 Цицюра (Педан) – 40:56 (4x5) 3:1 Демидов (Галенюк, Плотников) – 44:58 (5x5) 4:1 Демидов – 57:27 (en)
Как сообщает пресс-служба команды с берегов Невы, Демидов – автор самого молодого хет-трика за всю историю СКА в чемпионатах страны. На вчерашний день Ивану исполнилось 19 лет, 1 месяц и 18 дней.
Предыдущий рекорд был установлен более полувека назад: 19 февраля 1968 года СКА на своём льду принимал киевское «Динамо» и победил (7:5), три шайбы на свой счёт записал Сергей Солодухин, на тот момент его возраст составлял 19 лет, 5 месяцев и 1 день. В КХЛ лучшее достижение принадлежало Владимиру Тарасенко. Свой хет-трик он оформил 26 января 2012 года в игре СКА – «Торпедо» (8:3), тогда Владимиру было 20 лет, 1 месяц и 13 дней.
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