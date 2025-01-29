Иван Демидов установил рекорд СКА как автор самого молодого хет-трика за историю клуба

Нападающий СКА Иван Демидов во встрече регулярного сезона КХЛ с «Витязем» (4:1) оформил первый в карьере хет-трик в лиге.

Как сообщает пресс-служба команды с берегов Невы, Демидов – автор самого молодого хет-трика за всю историю СКА в чемпионатах страны. На вчерашний день Ивану исполнилось 19 лет, 1 месяц и 18 дней.

Предыдущий рекорд был установлен более полувека назад: 19 февраля 1968 года СКА на своём льду принимал киевское «Динамо» и победил (7:5), три шайбы на свой счёт записал Сергей Солодухин, на тот момент его возраст составлял 19 лет, 5 месяцев и 1 день. В КХЛ лучшее достижение принадлежало Владимиру Тарасенко. Свой хет-трик он оформил 26 января 2012 года в игре СКА – «Торпедо» (8:3), тогда Владимиру было 20 лет, 1 месяц и 13 дней.