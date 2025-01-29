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«Гашек осознаёт силу своего слова». Словацкий экс-вратарь ЦСКА — о высказываниях Доминика

«Гашек осознаёт силу своего слова». Словацкий экс-вратарь ЦСКА — о высказываниях Доминика
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Словацкий экс-вратарь ЦСКА и «Северстали» Растислав Станя прокомментировал высказывания чешского бывшего хоккеиста Доминика Гашека о конфликте России и Украины и его критику выступлений российских спортсменов на международной арене.

«Говорят, что в спорте не место политике. Однако мы знаем, что успешные спортсмены могут влиять на общественное мнение, раскачивать толпу, и Доминик осознаёт силу своего слова.

Он старается выразить своё мнение, хотя оно не нравится многим людям и политикам. Я думаю, что именно благодаря спорту он научился держать своё слово и двигаться к цели», — приводит слова Стани Pravda.sk.

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