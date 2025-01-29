Александр Никишин примет участие в ближайшей игре СКА и Матче звёзд КХЛ

Защитник СКА Александр Никишин примет участие в ближайшей игре армейского клуба и Матче звёзд КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

«Александр Никишин прошёл все необходимые медицинские обследования и МРТ, по его итогам получил положительное заключение от врачей-неврологов и готов вернуться в состав! У Никишина нет неврологической симптоматики, артериальное давление находится в пределах нормы.

Наш капитан уже участвует в тренировочном процессе с полным контактом и готов выкладываться на 100% в ближайших матчах СКА без риска для здоровья. Александр примет участие в игре завтра и планирует участие в Матче звёзд. Благодарим КХЛ за содействие по данному вопросу», — сказано в сообщении СКА.

Напомним, завтра, 30 января, СКА в Москве встретится со «Спартаком».