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Александр Никишин примет участие в ближайшей игре СКА и Матче звёзд КХЛ

Александр Никишин примет участие в ближайшей игре СКА и Матче звёзд КХЛ
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Защитник СКА Александр Никишин примет участие в ближайшей игре армейского клуба и Матче звёзд КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

«Александр Никишин прошёл все необходимые медицинские обследования и МРТ, по его итогам получил положительное заключение от врачей-неврологов и готов вернуться в состав! У Никишина нет неврологической симптоматики, артериальное давление находится в пределах нормы.

Наш капитан уже участвует в тренировочном процессе с полным контактом и готов выкладываться на 100% в ближайших матчах СКА без риска для здоровья. Александр примет участие в игре завтра и планирует участие в Матче звёзд. Благодарим КХЛ за содействие по данному вопросу», — сказано в сообщении СКА.

Напомним, завтра, 30 января, СКА в Москве встретится со «Спартаком».

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
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