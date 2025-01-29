Марченко, Протас и Макнэбб лидируют в сезоне НХЛ по показателю полезности
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде оказался сильнее «Калгари Флэймз» (3:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 01:51 1:1 Коулман (Бэрри, Кузьменко) – 32:17 (pp) 1:2 Строум (Карлсон, Чикран) – 35:12 (pp) 1:3 Протас (Эллер, ван Римсдайк) – 57:35
Белорусский форвард столичного клуба Алексей Протас отметился заброшенной шайбой и заработал показатель полезности «+2».
Таким образом, Протас довёл свой показатель полезности в сезоне до «+29» и по данному показателю сравнялся с российским нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Кириллом Марченко и защитником «Вегас Голден Найтс» Брейденом Макнэббом.
Отметим, что ближайшие преследователи, форварды Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» и Джек Айкел из «Вегаса», имеют в этой графе показатель «+27».
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