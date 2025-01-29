Марченко, Протас и Макнэбб лидируют в сезоне НХЛ по показателю полезности

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде оказался сильнее «Калгари Флэймз» (3:1).

Белорусский форвард столичного клуба Алексей Протас отметился заброшенной шайбой и заработал показатель полезности «+2».

Таким образом, Протас довёл свой показатель полезности в сезоне до «+29» и по данному показателю сравнялся с российским нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Кириллом Марченко и защитником «Вегас Голден Найтс» Брейденом Макнэббом.

Отметим, что ближайшие преследователи, форварды Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» и Джек Айкел из «Вегаса», имеют в этой графе показатель «+27».