Вайсфельд прокомментировал слова Ротенберга о том, что против игроков СКА играют «грязно»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что против игроков армейского клуба играют «грязно».

— Недавно травмы получили игроки СКА Никишин и Акользин. Да и в целом в последнее время Роман Ротенберг всё чаще апеллирует к тому, что против хоккеистов его команды играют «грязно». Согласны ли вы с такой позицией?

— Ну, это мнение Романа Борисовича. С Акользиным там вообще просто несчастный случай. Он сам пошёл бить — и так получилось.

Что касается Никишина, там 100% нарушение, вопросов никаких по этому эпизоду. Но у меня такое ощущение сложилось, что Шалунов очень поздно увидел Александра. Там же вообще Никишин пошёл бить-то. И Шалунов очень поздно его увидел. Это такая инстинктивная защитная реакция. Да, Максим ноги оторвал ото льда, здесь было нарушение, вопросов нет. Но я не думаю, что там умысел какой-то был. То есть я даже уверен, что его там не было, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.