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Вратарь «Миннесоты» Флёри высказался об отсутствии Кирилла Капризова в связи с операцией

Вратарь «Миннесоты» Флёри высказался об отсутствии Кирилла Капризова в связи с операцией
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Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал отсутствие в команде российского нападающего Кирилла Капризова в связи с предстоящей операцией.

«Кирилл очень переживает за команду. Он хочет, чтобы у нас всё получалось. Определённо, он большая часть нашей команды. Его будет не хватать. Я надеюсь, что для него всё пройдёт хорошо», — приводит слова Флёри пресс-служба клуба.

Ожидается, что россиянина в скором времени прооперируют и он пропустит минимум месяц, но будет готов к матчам плей-офф. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов провёл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.

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