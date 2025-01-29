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Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил на вопрос о состоянии Джоша Ливо

Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил на вопрос о состоянии Джоша Ливо
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о состоянии форварда уфимского клуба Джоша Ливо. Напомним, форвард получил повреждение в игре с «Ак Барсом». Нападающему «Салавата Юлаева» досталось по лицу локтем от игрока казанского клуба Алексея Марченко.

«У Ливо сотрясение мозга, сроки восстановления пока неизвестны», — заявил Козлов на предматчевом интервью перед игрой с «Авангардом».

Напомним, Ливо пропускает встречу с омским клубом. Игра состоится сегодня, 29 января, и начнётся в 16:30 мск.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Ливо провёл 45 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 21 результативную передачу.

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