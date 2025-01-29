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«Здесь, мне кажется, всё очевидно». Кожевников назвал главную проблему СКА в сезоне

«Здесь, мне кажется, всё очевидно». Кожевников назвал главную проблему СКА в сезоне
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что главными проблемами СКА в текущем сезоне являются игра вратарей и чрезмерное желание тренерского штаба менять голкиперов по ходу встреч.

«Здесь, мне кажется, всё очевидно. У СКА большие проблемы с вратарями. Очень часто их меняет тренерский штаб. Иногда в отдельных матчах их вообще могут выпускать на лёд по несколько раз. Это неправильно. Откуда взяться уверенности у вратаря, если тебя сначала выпускают, потом после двух-трёх шайб меняют, а затем говорят: «Иди, выходи снова на лёд». Несмотря на мощный состав, СКА уязвим в обороне. Если клуб хочет претендовать на что-то серьёзное в плей-офф, пусть срочно что-то делает с вратарской бригадой», – цитирует Кожевникова «Татар-информ».

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