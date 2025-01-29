«Иногда я чувствую себя игроком пивной лиги». Марк-Андре Флёри — об игре в НХЛ в 40 лет

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри рассказал об игре в НХЛ в 40 лет и заявил, что доволен игрой команды в текущем сезоне. Голкипер проводит 21-ю регулярку в НХЛ и является самым возрастным хоккеистом в текущем сезоне. Ранее Флёри объявил, что эта кампания станет для него последней в карьере.

«Иногда чувствую себя игроком пивной лиги. Но очень хочу показать, что ещё могу соревноваться с молодыми ребятами и быть конкурентоспособным, как раньше. Я доволен своей игрой, но больше всего доволен результатами команды. Никогда не обращал слишком много внимания на личную статистику, для меня командный успех важнее.

У меня всё ещё есть энергия, но теперь подготовка к матчам и восстановление после них занимает более длительное время. Моё тело уже не такое гибкое, как раньше. В молодости всё было гораздо проще», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.