Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий сборной Германии Тобиас Эдер умер от рака в возрасте 26 лет

Нападающий сборной Германии Тобиас Эдер умер от рака в возрасте 26 лет
Комментарии

Хоккеист «Айсберена» Тобиас Эдер умер от рака в возрасте 26 лет, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Айсберен» Берлин в шоке. Тобиас Эдер умер в возрасте 26 лет. Нападающий скончался от осложнений, вызванных раком. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, его невесте, его друзьям и всем, кто знал и любил его. Наши мысли с вами в это трудное время», — говорится в сообщении пресс-службы немецкого клуба.

Форвард имел опыт выступления за национальные команды Германии — юниорскую, молодёжную и взрослую. Эдер принял участие в чемпионате мира по хоккею 2024 года, где провёл три матча и отметился заброшенной шайбой.

Материалы по теме
Это был лучший чемпионат мира за последние годы! Праздник хоккея удался на славу
Это был лучший чемпионат мира за последние годы! Праздник хоккея удался на славу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android