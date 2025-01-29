Нападающий сборной Германии Тобиас Эдер умер от рака в возрасте 26 лет

Хоккеист «Айсберена» Тобиас Эдер умер от рака в возрасте 26 лет, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Айсберен» Берлин в шоке. Тобиас Эдер умер в возрасте 26 лет. Нападающий скончался от осложнений, вызванных раком. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, его невесте, его друзьям и всем, кто знал и любил его. Наши мысли с вами в это трудное время», — говорится в сообщении пресс-службы немецкого клуба.

Форвард имел опыт выступления за национальные команды Германии — юниорскую, молодёжную и взрослую. Эдер принял участие в чемпионате мира по хоккею 2024 года, где провёл три матча и отметился заброшенной шайбой.