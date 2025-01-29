Щитов оценил перспективы Джоша Ливо остаться в «Салавате Юлаеве» на следующий сезон

Бывший игрок нескольких клубов КХЛ Никита Щитов оценил перспективы канадского нападающего Джоша Ливо остаться в «Салавате Юлаеве» на следующий сезон.

«Ливо понимает, что в «Салавате» много факторов в пользу того, чтобы остаться и на следующий сезон, а не уходить в более богатый клуб. Виктор Козлов – хороший тренер, он играл в НХЛ, знает английский язык, и вообще отличный коллектив сейчас в Уфе. Ливо здорово освоился в этой команде, стал своим. Не факт, что он будет настолько результативным в другом клубе КХЛ. Получать хорошие деньги – это хорошо, конечно, но Ливо как профессионалу важно также показывать достойную игру, быть полезным. Думаю, «Салават» сможет удовлетворить его запросы и постарается сохранить его на следующий сезон, всё-таки Ливо сейчас – лидер команды», — цитирует Щитова «ВсеПроСпорт».

На данный момент Ливо является лучшим бомбардиром КХЛ с 60 (39+21) очками. Хоккеист получил сотрясение в матче с «Ак Барсом» (3:4 ОТ) и выбыл на неопределённый срок.