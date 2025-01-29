«Авангард» за 2 периода нанёс лишь 9 бросков по воротам «Салавата Юлаева» и уступает 0:3

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает на своём льду «Салават Юлаев». После второго периода счёт 3:0 в пользу уфимцев.

За два периода хоккеисты «Авангарда» бросили по воротам соперника лишь девять раз. «Салават Юлаев» отметился 25 бросками по воротам. Голы в составе уфимского клуба забили Владислав Ефремов, Алексей Василевский и Ярослав Цулыгин. Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» отсутствует лучший бомбардир и снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ Джош Ливо.