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«Авангард» за 2 периода нанёс лишь 9 бросков по воротам «Салавата Юлаева» и уступает 0:3

«Авангард» за 2 периода нанёс лишь 9 бросков по воротам «Салавата Юлаева» и уступает 0:3
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает на своём льду «Салават Юлаев». После второго периода счёт 3:0 в пользу уфимцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4)     0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5)     0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5)     1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5)    

За два периода хоккеисты «Авангарда» бросили по воротам соперника лишь девять раз. «Салават Юлаев» отметился 25 бросками по воротам. Голы в составе уфимского клуба забили Владислав Ефремов, Алексей Василевский и Ярослав Цулыгин. Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» отсутствует лучший бомбардир и снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ Джош Ливо.

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