Бардаков — об игре СКА с «Витязем»: мы поняли, что можем не бежать, сломя голову

Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал победу в матче с «Витязем» (4:1) и заявил, что хоккеисты петербургской команды состредоточились на игре в обороне и не старались забросить как можно больше шайб.

«Это была показательная игра для нас. Мы поняли, что можем не бежать, сломя голову. Нам не нужно забивать семь голов, а просто достаточно забросить свои шайбы и здорово сыграть в обороне.

Можно ли рассматривать Плешкова как первого номера» перед плей-офф? У нас все вратари хорошие. Плешкову дали игровое время, и он им второй матч хорошо пользуется. Я очень рад за него, потому он и в прошлом году он топ был. Красавец, хочется, чтобы в каждом матче Артемий так играл», — цитирует Бардакова Metaratings.ru.