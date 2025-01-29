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Бардаков — об игре СКА с «Витязем»: мы поняли, что можем не бежать, сломя голову

Бардаков — об игре СКА с «Витязем»: мы поняли, что можем не бежать, сломя голову
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Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал победу в матче с «Витязем» (4:1) и заявил, что хоккеисты петербургской команды состредоточились на игре в обороне и не старались забросить как можно больше шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Демидов (Плотников, Григоренко) – 13:29 (5x5)     2:0 Поляков (Бардаков, Зыков) – 25:34 (5x5)     2:1 Цицюра (Педан) – 40:56 (4x5)     3:1 Демидов (Галенюк, Плотников) – 44:58 (5x5)     4:1 Демидов – 57:27 (en)    

«Это была показательная игра для нас. Мы поняли, что можем не бежать, сломя голову. Нам не нужно забивать семь голов, а просто достаточно забросить свои шайбы и здорово сыграть в обороне.

Можно ли рассматривать Плешкова как первого номера» перед плей-офф? У нас все вратари хорошие. Плешкову дали игровое время, и он им второй матч хорошо пользуется. Я очень рад за него, потому он и в прошлом году он топ был. Красавец, хочется, чтобы в каждом матче Артемий так играл», — цитирует Бардакова Metaratings.ru.

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