«Салават Юлаев» едва не упустил преимущество в три шайбы и обыграл «Авангард» в Омске

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
К концу второго периода «Салават Юлаев» выигрывал с комфортным счётом 3:0. Голы в составе уфимского клуба забили Владислав Ефремов, Алексей Василевский и Ярослав Цулыгин. За два периода хоккеисты «Авангарда» бросили по воротам соперника лишь девять раз. «Салават Юлаев» отметился 25 бросками по воротам. На третий период хозяева вышли с боевым настроем и за девять минут смогли забросить две шайбы — отличились Данил Башкиров и Рид Буше. Затяжной финальный штурм в исполнении «Авангарда» к результатам не привёл. За несколько секунд до конца шайбу в пустые ворота забросил Шелдон Ремпал. Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» отсутствовал лучший бомбардир и снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ Джош Ливо.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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