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Рид Буше промахнулся в упор мимо пустых ворот в конце матча с «Салаватом» при счёте 2:3

Рид Буше промахнулся в упор мимо пустых ворот в конце матча с «Салаватом» при счёте 2:3
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4)     0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5)     0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5)     1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5)     2:3 Буше (Спунер, Фьоре) – 49:03 (5x4)     2:4 Ремпал – 59:44 (en)    

Хоккеисты «Авангарда» в третьем периоде владели серьёзным преимуществом, забросили две шайбы и сумели сократить отставание в счёте до минимума. За четыре с половиной минуты до конца третьего периода при счёте 2:3 лучший снайпер «Авангарда» Рид Буше не использовал убойный момент, промахнувшись мимо пустых ворот в упор.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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