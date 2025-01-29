Рид Буше промахнулся в упор мимо пустых ворот в конце матча с «Салаватом» при счёте 2:3

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Хоккеисты «Авангарда» в третьем периоде владели серьёзным преимуществом, забросили две шайбы и сумели сократить отставание в счёте до минимума. За четыре с половиной минуты до конца третьего периода при счёте 2:3 лучший снайпер «Авангарда» Рид Буше не использовал убойный момент, промахнувшись мимо пустых ворот в упор.

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