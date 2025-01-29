Капитан «Салавата» Панин получил повреждение и был отправлен в реанимацию

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что капитан уфимской команды Григорий Панин получил повреждение в жёстком столкновении с форвардом «Авангарда» Джованни Фьоре в первом периоде и был отправлен в реанимацию.

«У Григория Панина повреждение. Было столкновение. Он сейчас находится в реанимации. Надеюсь, что всё нормально с ним», — заявил Козлов в послематчевом интервью.

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Панин в матче с «Авангардом» провёл на площадке лишь три смены, в общей сложности отыграв чуть более двух минут. В текущем сезоне на счету защитника уфимского клуба 48 встреч, в которых Григорий Панин набрал 7 (2+5) очков.