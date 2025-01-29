НХЛ представила две символические сборные лучших игроков «Нэшвилла» в XXI веке

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила две символические сборные лучших игроков «Нэшвилла» в XXI веке.

В первую сборную попали вратарь Пекка Ринне, нападающие Майк Фишер, Филип Форсберг и Пол Кария, защитники Роман Йози и Ши Уэбер.

Во вторую сборную попали вратарь Юусе Сарос, нападающие Райн Джохансен, Дэвид Легванд и Стив Салливан, защитники Маттиас Экхольм и Киммо Тиммонен.

Первая сборная Фото: НХЛ

Вторая сборная Фото: НХЛ

В сезоне-2016/2017 клуб добрался до финала Кубка Стэнли. В сезоне-2017/2018 «Предаторз» впервые в своей истории выиграли Президентский Кубок, а также Центральный дивизион. В следующем сезоне «Нэшвилл» во второй год подряд стали победителями Центрального дивизиона, набрав 100 очков.