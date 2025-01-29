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«Молодые ребята сдали хороший экзамен». Виктор Козлов оценил победу «Салавата» в Омске

«Молодые ребята сдали хороший экзамен». Виктор Козлов оценил победу «Салавата» в Омске
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил тяжёлую победу в матче с «Авангардом» (4:2) и отметил игру молодых игроков уфимской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4)     0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5)     0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5)     1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5)     2:3 Буше (Спунер, Фьоре) – 49:03 (5x4)     2:4 Ремпал (Цулыгин, Тодд) – 59:44 (en)    

«Провели хорошую встречу. Отличное начало, второй период, в третьем выдержали натиск соперника, выстояли «5 на 6». Ребята проявили характер, играли не в полном составе сегодня, у нас из-за травм выбыли ключевые игроки. Но молодые ребята выдержали удар, сдали хороший экзамен.

В прошлом матче в Омске мы провалили второй период, а сегодня ребята контролировали игру, шайбу. Затем сказался быстрый гол «Авангарда» в третьем периоде, потом они забили в большинстве, но во время тайм-аута я попросил парней играть так, как играли до этого», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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