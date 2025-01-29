«Молодые ребята сдали хороший экзамен». Виктор Козлов оценил победу «Салавата» в Омске
Поделиться
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил тяжёлую победу в матче с «Авангардом» (4:2) и отметил игру молодых игроков уфимской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4) 0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5) 0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5) 1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5) 2:3 Буше (Спунер, Фьоре) – 49:03 (5x4) 2:4 Ремпал (Цулыгин, Тодд) – 59:44 (en)
«Провели хорошую встречу. Отличное начало, второй период, в третьем выдержали натиск соперника, выстояли «5 на 6». Ребята проявили характер, играли не в полном составе сегодня, у нас из-за травм выбыли ключевые игроки. Но молодые ребята выдержали удар, сдали хороший экзамен.
В прошлом матче в Омске мы провалили второй период, а сегодня ребята контролировали игру, шайбу. Затем сказался быстрый гол «Авангарда» в третьем периоде, потом они забили в большинстве, но во время тайм-аута я попросил парней играть так, как играли до этого», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 29 января 2025
-
21:30
-
21:09
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
20:02
-
19:58
-
19:41
-
19:04
-
18:56
-
18:45
-
18:20
-
17:57
-
17:45
-
17:20
-
16:50
-
16:20
-
15:49
-
15:47
-
15:31
-
15:13
-
14:55
-
14:40
-
14:28
-
14:10
-
14:09
-
13:54
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:06
-
12:58