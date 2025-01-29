«Молодые ребята сдали хороший экзамен». Виктор Козлов оценил победу «Салавата» в Омске

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил тяжёлую победу в матче с «Авангардом» (4:2) и отметил игру молодых игроков уфимской команды.

«Провели хорошую встречу. Отличное начало, второй период, в третьем выдержали натиск соперника, выстояли «5 на 6». Ребята проявили характер, играли не в полном составе сегодня, у нас из-за травм выбыли ключевые игроки. Но молодые ребята выдержали удар, сдали хороший экзамен.

В прошлом матче в Омске мы провалили второй период, а сегодня ребята контролировали игру, шайбу. Затем сказался быстрый гол «Авангарда» в третьем периоде, потом они забили в большинстве, но во время тайм-аута я попросил парней играть так, как играли до этого», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.