Виктор Козлов — о травме Панина: у него сломано ребро. Он пошёл туда, где будет больно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что капитан уфимской команды Григорий Панин получил перелом ребра в столкновении с форвардом «Авангарда» Джованни Фьоре.

«Ян заболел с утра сегодня, к матчу никто бы не успел подъехать в экстренном порядке, а у Ливо травма, поэтому сыграли в 11 нападающих. У Григория Панина сломано ребро. Он знал, что будет жёсткий удар, проявил характер и пошёл туда. Грудью постарался ударить, и там Фьоре ему попал в область рёбер. Это доказывает, что у нас правильный капитан, он пошёл туда, где будет больно. Этот силовой приём придал уверенность команде. Григорий сейчас под контролем специалистов в больнице, ночевать будет в Омске. Зная характер Панина, я уверен, что всё будет хорошо», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.