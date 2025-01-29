Ги Буше одной фразой прокомментировал поражение «Авангарда» от «Салавата»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше одной фразой прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:4). Омский клуб после двух периодов уступал со счётом 0:3 и нанёс по воротам соперника лишь девять бросков.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4) 0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5) 0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5) 1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5) 2:3 Буше (Спунер, Фьоре) – 49:03 (5x4) 2:4 Ремпал (Цулыгин, Тодд) – 59:44 (en)
«Мы сегодня начали на 20 минут позже», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» отсутствовал лучший бомбардир и снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ Джош Ливо. После встречи главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил игру молодых хоккеистов команды, организовавших ключевые голы в матче в отсутствие лидера уфимцев.
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