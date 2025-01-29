Ги Буше одной фразой прокомментировал поражение «Авангарда» от «Салавата»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше одной фразой прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:4). Омский клуб после двух периодов уступал со счётом 0:3 и нанёс по воротам соперника лишь девять бросков.

«Мы сегодня начали на 20 минут позже», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» отсутствовал лучший бомбардир и снайпер текущего регулярного чемпионата КХЛ Джош Ливо. После встречи главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил игру молодых хоккеистов команды, организовавших ключевые голы в матче в отсутствие лидера уфимцев.