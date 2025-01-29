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Ги Буше о поражении «Авангарда»: к сожалению, не все игроки выкладывались с первой минуты

Ги Буше о поражении «Авангарда»: к сожалению, не все игроки выкладывались с первой минуты
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что некоторые игроки омской команды не выкладывались с первых минут матча с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4)     0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5)     0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5)     1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5)     2:3 Буше (Спунер, Фьоре) – 49:03 (5x4)     2:4 Ремпал (Цулыгин, Тодд) – 59:44 (en)    

«Мы сегодня начали на 20 минут позже. Играли с очень сильным и быстрым соперником, мы это знали, но по какой-то причине оказались не готовы в начале. Первый период полностью не удался, во втором были ошибки в своей зоне, ну а в третьем мы показали, что можем бороться до конца, усердно работали, но, к сожалению, не довели дело до нужного нам результата.

Любая команда зависит от топовых игроков, у нас много потерь, но в прошлом матче травмированных ребят тоже не было, однако мы победили. Никаких оправданий быть не может. Главное – усердная работа и отношение к делу, это то, что ты можешь контролировать всегда. Сегодняшний первый период в этом смысле – просто неприемлемо.

Перестановки я делал в течение всего матча, потому что был недоволен уровнем борьбы и отношением к делу со стороны некоторых ребят. К сожалению, не все выкладывались с первой минуты. Все должны понимать, что если ты не готов, то твоё место займёт кто-то другой. В третьем периоде мы дали себе шанс, но мы не переработали соперника на протяжении 60 минут», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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