Ги Буше о поражении «Авангарда»: к сожалению, не все игроки выкладывались с первой минуты

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что некоторые игроки омской команды не выкладывались с первых минут матча с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

«Мы сегодня начали на 20 минут позже. Играли с очень сильным и быстрым соперником, мы это знали, но по какой-то причине оказались не готовы в начале. Первый период полностью не удался, во втором были ошибки в своей зоне, ну а в третьем мы показали, что можем бороться до конца, усердно работали, но, к сожалению, не довели дело до нужного нам результата.

Любая команда зависит от топовых игроков, у нас много потерь, но в прошлом матче травмированных ребят тоже не было, однако мы победили. Никаких оправданий быть не может. Главное – усердная работа и отношение к делу, это то, что ты можешь контролировать всегда. Сегодняшний первый период в этом смысле – просто неприемлемо.

Перестановки я делал в течение всего матча, потому что был недоволен уровнем борьбы и отношением к делу со стороны некоторых ребят. К сожалению, не все выкладывались с первой минуты. Все должны понимать, что если ты не готов, то твоё место займёт кто-то другой. В третьем периоде мы дали себе шанс, но мы не переработали соперника на протяжении 60 минут», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.