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Спунер: два периода «Авангард» только и делал, что отбрасывался. Так очень сложно выиграть

Спунер: два периода «Авангард» только и делал, что отбрасывался. Так очень сложно выиграть
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер заявил, что команда плохо играла в первых двух периодах матча с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4)     0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5)     0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5)     1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5)     2:3 Буше (Спунер, Фьоре) – 49:03 (5x4)     2:4 Ремпал (Цулыгин, Тодд) – 59:44 (en)    

«Нам нужно понимать, что мы должны грамотно распоряжаться шайбой. Зачастую мы ищем свои моменты на отскоках, добиваниях, а нужно разыгрывать комбинации, если есть время и пространство. Сегодня в двух первых периодах мы почему-то отбрасывались там, где можно было сыграть грамотнее. «Салават» же – сильный соперник, который воспользовался своими моментами.

Хороший вопрос, почему мы не смогли перенести на лёд мотивацию взять реванш у «Салавата» за поражение в Уфе. Я бы хотел иметь на него ответ. Наверное, дело в том, что мы плохо начали, в двух первых периодах только и делали, что отбрасывались, а если противник владеет шайбой почти всю игру, то очень сложно выиграть», – сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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