Спунер: два периода «Авангард» только и делал, что отбрасывался. Так очень сложно выиграть

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер заявил, что команда плохо играла в первых двух периодах матча с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

«Нам нужно понимать, что мы должны грамотно распоряжаться шайбой. Зачастую мы ищем свои моменты на отскоках, добиваниях, а нужно разыгрывать комбинации, если есть время и пространство. Сегодня в двух первых периодах мы почему-то отбрасывались там, где можно было сыграть грамотнее. «Салават» же – сильный соперник, который воспользовался своими моментами.

Хороший вопрос, почему мы не смогли перенести на лёд мотивацию взять реванш у «Салавата» за поражение в Уфе. Я бы хотел иметь на него ответ. Наверное, дело в том, что мы плохо начали, в двух первых периодах только и делали, что отбрасывались, а если противник владеет шайбой почти всю игру, то очень сложно выиграть», – сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.