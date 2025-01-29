Спунер: два периода «Авангард» только и делал, что отбрасывался. Так очень сложно выиграть

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер заявил, что команда плохо играла в первых двух периодах матча с «Салаватом Юлаевым» (2:4).
«Нам нужно понимать, что мы должны грамотно распоряжаться шайбой. Зачастую мы ищем свои моменты на отскоках, добиваниях, а нужно разыгрывать комбинации, если есть время и пространство. Сегодня в двух первых периодах мы почему-то отбрасывались там, где можно было сыграть грамотнее. «Салават» же – сильный соперник, который воспользовался своими моментами.
Хороший вопрос, почему мы не смогли перенести на лёд мотивацию взять реванш у «Салавата» за поражение в Уфе. Я бы хотел иметь на него ответ. Наверное, дело в том, что мы плохо начали, в двух первых периодах только и делали, что отбрасывались, а если противник владеет шайбой почти всю игру, то очень сложно выиграть», – сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 29 января 2025
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