«Во время игры я даже не заметил». Форвард «Салавата» — о серьёзной травме Панина

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин прокомментировал травму капитана команды Григория Панина во встрече с «Авангардом» (2:4).

«Нет ощущения, что в двух первых периодах всё получалось легко. Мы просто выполняли то, что просил тренерский штаб, играли в свой хоккей. Я сразу понял, что первую шайбу забросил Влад Ефремов, он сказал, что ему в ногу попала шайба. Опасений, что могут отменить гол, не было, мы знаем правила хоккейные, нога была на льду.

Не боялись, что «Авангард» отыграется. Да, болельщики погнали соперника вперёд, мы это чувствовали, но мы сумели совладать с эмоциями, сыграть правильно и выиграть матч.

Мы знаем, что у Панина травма, рассказали в раздевалке, во время игры я даже не заметил, что что-то изменилось. Гриша – важнейшая часть нашей команды, он наш капитан, так что мы желаем ему выздоровления», — передаёт слова Алалыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.