Нападающий «Салавата» — об удалении: уже на повторе увидел, что сыграл грязно

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин оценил своё удаление за грубость в середине третьего периода матча с «Авангардом» (4:2). Примечательно, что омская команда реализовала большинство и сократила отставание в счёте до минимума.

«В эпизоде с моим удалением мне показалось, что я сыграл правильно, а потом я на повторе увидел, что сыграл грязно, высоко задрал руку и попал Меркли в голову. На рукопожатии уже извинился перед ним. Конечно, нужно контролировать эмоции», — передаёт слова Алалыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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