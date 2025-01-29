Нападающий «Салавата» — об удалении: уже на повторе увидел, что сыграл грязно
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Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин оценил своё удаление за грубость в середине третьего периода матча с «Авангардом» (4:2). Примечательно, что омская команда реализовала большинство и сократила отставание в счёте до минимума.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4) 0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5) 0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5) 1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5) 2:3 Буше (Спунер, Фьоре) – 49:03 (5x4) 2:4 Ремпал (Цулыгин, Тодд) – 59:44 (en)
«В эпизоде с моим удалением мне показалось, что я сыграл правильно, а потом я на повторе увидел, что сыграл грязно, высоко задрал руку и попал Меркли в голову. На рукопожатии уже извинился перед ним. Конечно, нужно контролировать эмоции», — передаёт слова Алалыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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