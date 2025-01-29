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Михаил Мальцев: КХЛ поменяла правило после отменённого гола «Спартака» в ворота СКА

Михаил Мальцев: КХЛ поменяла правило после отменённого гола «Спартака» в ворота СКА
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Нападающий ХК «Спартак» Михаил Мальцев прокомментировал изменение в правило «Блокировка вратаря/помеха вратарю».

«Прислали ссылку, что сегодня КХЛ поменяла правило с воздействием атакующего игрока на вратаря после нашего отменённого гола СКА, когда мне засчитали толчок вратаря.

Самое весёлое здесь – это второй случай, что правила меняют после эпизода с моим участием. В последний год перед отъездом в серии с Яриком вылез на ворота, даже не видел, куда полетела шайба, просто пытался лезть дальше на пятак, а Елесин меня валил. По шайбе не бил, она от щитка Салака сама отлетела в ногу, а потом – в ворота. Тогда гол не засчитали, а летом нам пришли объяснять новые правила, показали этот момент и сказали, что теперь такие будут засчитывать. Что дальше?» – написал Мальцев в своём телеграм-канале.

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