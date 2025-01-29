Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути дебютирует в сезоне в ближайшем матче с «Флоридой»

Лидер обороны «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути дебютирует в текущем сезоне НХЛ в ближайшем матче с «Флоридой». Встреча пройдёт в ночь на 30 января на домашней площадке «Пантерз» и начнётся в 3:00 мск.

Даути получил перелом лодыжки в предсезонном матче с «Вегас Голден Найтс» (3:2) и был прооперирован.

В прошлом сезоне Даути забил 15 голов и отдал 35 передач, набрав 50 очков, при среднем игровом времени 25.48 в 82 играх регулярного сезона за «Кингз». За 16 сезонов в НХЛ Даути, выбранный под общим вторым номером на драфте НХЛ 2008 года, забил 156 голов и отдал 513 передач, набрав 669 очков, при среднем игровом времени 26.13 в 1177 играх регулярного сезона.