«Гриша, мы с тобой!» Хоккеисты «Салавата» поддержали Панина, попавшего в больницу

Хоккеисты «Салавата Юлаева» записали видео из самолёта по дороге в Уфу в поддержку своего капитана Григория Панина. Игрок обороны получил травму в столкновении с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре и был отправлен в реанимацию.

Как сообщил главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов, защитник Панин находится под контролем врачей и будет ночевать в больнице Омска.

Права на видео принадлежат ХК «Салават Юлаев». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Панин в матче с «Авангардом» провёл на площадке лишь три смены, в общей сложности отыграв чуть более двух минут. В текущем сезоне на счету защитника уфимского клуба 48 встреч, в которых Григорий Панин набрал 7 (2+5) очков.