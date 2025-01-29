«Гриша, мы с тобой!» Хоккеисты «Салавата» поддержали Панина, попавшего в больницу
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» записали видео из самолёта по дороге в Уфу в поддержку своего капитана Григория Панина. Игрок обороны получил травму в столкновении с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре и был отправлен в реанимацию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4) 0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5) 0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5) 1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5) 2:3 Буше (Спунер, Фьоре) – 49:03 (5x4) 2:4 Ремпал (Цулыгин, Тодд) – 59:44 (en)
Как сообщил главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов, защитник Панин находится под контролем врачей и будет ночевать в больнице Омска.
Права на видео принадлежат ХК «Салават Юлаев». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.
Панин в матче с «Авангардом» провёл на площадке лишь три смены, в общей сложности отыграв чуть более двух минут. В текущем сезоне на счету защитника уфимского клуба 48 встреч, в которых Григорий Панин набрал 7 (2+5) очков.
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