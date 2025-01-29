Вратарь «Филадельфии» Эрссон примет участие в Турнире четырёх наций в составе Швеции

Вратарь «Филадельфии Флайерз» Самуэль Эрссон примет участие в Турнире четырёх наций в составе сборной Швеции. Турнир четырёх наций пройдёт в Монреале и в Бостоне с 12 по 20 февраля.

В последний раз Эрссон играл за сборную Швеции на чемпионате мира 2024 года, где он выходил на площадку в четырёх играх, одержав три победы, и помог своей команде завоевать бронзовую медаль. В этом сезоне Эрссон одержал 15 побед в 27 матчах с 89,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,77.

У «Флайерз» есть ещё три игрока, представляющих свои страны: Трэвис Конечны и Трэвис Санхайм – за сборную Канады, Расмус Ристолайнен – за сборную Финляндии. Главный тренер Джон Торторелла будет помощником тренера сборной США.