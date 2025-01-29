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Форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир выбыл на несколько недель из-за травмы

Форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир выбыл на несколько недель из-за травмы
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Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф сообщил, что нападающий Нико Хишир получил травму и выбыл на несколько недель из-за травмы.

В текущем сезоне Нико Хишир провёл 51 встречу и набрал 43 (24+19) очка.

В матче 26 ноября с «Нэшвиллом» (5:2) Нико Хишир оформил натуральный хет-трик, забросив три шайбы кряду. Швейцарский форвард стал всего четвёртым игроком в истории «Нью-Джерси», оформившим натуральный хет-трик в одном периоде. В декабре 1991 года подобным достижением отметился Петер Штястны, в марте 1993-го три шайбы подряд в одном матче забросил Стефан Рише, а в октябре 2006-го — Брайан Джионта.

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