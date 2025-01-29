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«Сиэтл» поместил вратаря Филиппа Грубауэра на драфт отказов

«Сиэтл» поместил вратаря Филиппа Грубауэра на драфт отказов
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«Сиэтл Кракен» поместил вратаря Филиппа Грубауэра на драфт отказов, чтобы отправить его в АХЛ в «Коачеллу». В последнем матче с «Анахайм Дакс» (4:6) голкипер пропустил пять шайб.

Текущий сезон стал для 33-летнего немецкого голкипера худшим в карьере. Грубауэр провёл 21 встречу, в которых одержал лишь пять побед с 86,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3.83.

Всего в НХЛ немецкий вратарь сыграл 365 матчей, в которых одержал 163 победы с 90,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.66. Грубауэр становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в сезоне-2017/2018.

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