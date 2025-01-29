Результаты матчей КХЛ на 29 января 2025 года

Сегодня, 29 января, прошла одна встреча регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

«Авангард» на данный момент провёл 49 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 50 матчей и на данный момент находится на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 67 очков.