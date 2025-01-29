Результаты матчей КХЛ на 29 января 2025 года
Поделиться
Сегодня, 29 января, прошла одна встреча регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4) 0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5) 0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5) 1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5) 2:3 Буше (Спунер, Фьоре) – 49:03 (5x4) 2:4 Ремпал (Цулыгин, Тодд) – 59:44 (en)
«Авангард» на данный момент провёл 49 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.
В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 50 матчей и на данный момент находится на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 67 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:05
-
22:40
-
22:20
-
21:55
-
21:30
-
21:09
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
20:02
-
19:58
-
19:41
-
19:04
-
18:56
-
18:45
-
18:20
-
17:57
-
17:45
-
17:20
-
16:50
-
16:20
-
15:49
-
15:47
-
15:31
-
15:13
-
14:55
-
14:40
-
14:28