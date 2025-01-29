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Результаты матчей КХЛ на 29 января 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 29 января 2025 года
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Сегодня, 29 января, прошла одна встреча регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Алалыкин, Науменков) – 04:56 (5x4)     0:2 Василевский (Сучков, Ефремов) – 31:18 (5x5)     0:3 Цулыгин (Набиев, Хафизуллин) – 38:55 (5x5)     1:3 Башкиров (Каблуков, Верба) – 42:35 (5x5)     2:3 Буше (Спунер, Фьоре) – 49:03 (5x4)     2:4 Ремпал (Цулыгин, Тодд) – 59:44 (en)    

«Авангард» на данный момент провёл 49 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 50 матчей и на данный момент находится на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 67 очков.

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