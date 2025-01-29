Результаты матчей ВХЛ 29 января 2025 года
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29 января прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
29 января 2025, среда. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
3 : 2
ОТ
АКМ
Тульская область
0:1 Локтев (Аноховский, Петров) – 20:30 (5x4) 0:2 Аноп (Аноховский) – 26:33 (5x4) 1:2 Голоднюк (Кириллов) – 44:41 (5x5) 2:2 Шуйдин (Горбунов, Манин) – 50:21 (5x5) 3:2 Колесников (Калетник) – 60:23 (4x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
29 января 2025, среда. 18:30 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Окончен
3 : 4
ОТ
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Дюрягин (Соколов, Минеев) – 07:25 (5x4) 0:2 Соколов (Перевалов) – 12:09 (5x5) 1:2 Грымзин (Файзуллин, Корчагин) – 34:42 (5x5) 2:2 Кузнецов (Протапович, Гиматов) – 45:42 (5x4) 3:2 Кузнецов (Протапович, Гиматов) – 54:34 (5x4) 3:3 Князев (Шешин, Соколов) – 59:27 (6x5) 3:4 Соколов (Минеев, Апальков) – 60:25 (3x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 3
Кристалл
Саратов
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСК ВВС
Самара
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
4 : 3
Б
Динамо-Алтай
Барнаул
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 68 очков после 46 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 68 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, имеющий столько же очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
Комментарии
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